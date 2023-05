Il coccodrillo balza fuori dal fiume e divora un cagnolino: la proprietaria resta sotto choc

di Redazione web

Ha adocchiato una preda a riva, un cane che stava giocando con un secondo cane, a cui si è avvicinato a pelo d'acqua come è nel suo stile di caccia, quando è arrivato a pochi centimetri dall'animale, ha mostrato tutta la sua forza, un coccodrillo lungo cinque metri che con la bocca ha catturato il piccolo cane, e lo ha divorato.

Divorato a riva

Sulla riva del fiume Embley, la proprietaria dell'animale, Johnnina Savo, sotto choc per aver appena visto uccidere il suo amico a quattro zampe dal famelico anfibio. E' accaduto su una spiaggia di Cape York nel nord del Queensland, in Australia ed il video è finito sui social. Il grande coccodrillo, come si vede nel filmato, si è avvicinato di soppiatto alla coppia di cane mentre sedevano ignari della sua presenza nelle acque.

Filmato choc

Nel filmato, che può destare disagio, il predatore dopo aver preso il cane con la bocca lo lancia in aria, mentre il cane più grande rimasto sulla riva, è corso via per evitare che il coccodrillo tornasse da lui. Subito dopo altri tre cani si sono precipitati in acqua nel tentativo di aiutare il loro simile che ormai era finito in pasto al predatore. Nel frattempo, il Dipartimento statale per l'ambiente e la scienza ha dichiarato che l'incidente sulla famosa spiaggia è finito sotto indagine, mentre si invitano i genitori a tenere i bambini lontani dall'acqua.

