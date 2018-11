Trova in strada un chilo di cocaina, ecco cosa ne ha fatto: la scelta azzardata

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trova per caso una e si improvvisa. Clare Tague, 32 anni di Manchester, ha nascosto oltre un chilo di cocaina, dal valore dinella sua camera da letto dopo averla trovata in strada durante una passeggiata. In difficoltà economiche per alcuniha così deciso di improvvisarsi spacciatrice e ha iniziato a vendere la droga nascondendola dentro gli ovetti di cioccolata.Qualcosa però ha insospettito le autorità che hanno fatto irruzione nel suo appartamento trovando la droga e la sua lista dei clienti. Clare è stata arrestata con l'accusa di spaccio e condannata a 6 anni di carcere. La donna aveva nascosto 10 bustine di droga negli ovetti per un valore di oltre 3 mila euro. «Abbiamo trovati altri 80 sacchetti di plastica sotto la sacca della spazzatura; erano pronti per essere venduti direttamente», ha dichiarato uno degli agenti del blitz in tribunale, come riporta anche il Sun Dopo la morte del padre la 32enne ha iniziato a sviluppare una dipendenza dal gioco che l'ha portata ad avere molti debiti. Quando ha trovato la droga ha pensato di poter risolvere qualcuno dei suoi problemi e si è lasciata tentare dall'ipotesi di diventare una spacciatrice. Le autorità e il giudice hanno creduto alla tesi secondo la quale non era una professionista, ma hanno precisato: «Anche se non crediamo che Tague sia stata una spacciatrice in quanto tale, è stata chiaramente coinvolta nella catena di approvvigionamento e stava ottenendo un profitto con il consumo di cocaina».