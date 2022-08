Cocaina al matrimonio, il vassoio fa il giro degli invitati: il video in diretta Facebook

I banchetti di nozze, è risaputo, sono carichi di ogni leccornia. In Serbia, al menù si è aggiunta una portata stupefacente: cocaina purissima, distribuita a tutti gli invitati su un vassoio. Il video del matrimonio sui generis sta circolando sul web dove è diventato virale.

La cocaina per tutti gli invitati

Nelle immagini si vede lo sposo che gira tra gli invitati con un vassoio nero in cui ci sono diverse strisce di cocaina pronte per essere sniffate. Come sottofondo, i convenuti cantano: «L'intero villaggio si riempie il naso di bianco». Il fuori menù finisce anche davanti alla sposa, che non si tira indietro. È poi la volta di un'anziana signora, che sembra non avere molta dimestichezza con la cocaina. Ma, una volta ricevuto istruzioni, si serve come gli altri.

Il video

Il video sta circolando sui social ed è stato trasmesso in diretta su Facebook, ma non si conosce la sua provenienza precisa né quando sia stato girato.

