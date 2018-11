Coca Cola Christmas truck tour: ecco le date nel Regno Unito

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'arrivo del camion dellasegna quello delper molte persone. Unache si ripete ogni anno ormai da diverso tempo e che non mancherà nemmeno in occasione delle festività del. Il tour inizierà il prossimo 9 novembre a Glasgow e si snoderà per le città più importanti del Regno Unito, raggiungendo bambini e adulti con le canzoni natalizie e l'euforia del Natale.Il camion visiterà 14 città facendo la sua ultima tappa a Croydon, Londra, il 16 dicembre. Ad ogni tappa, quest'anno gli amanti della Coca-Cola potranno scattare e veder proiettare i loro selfie festosi sul lato del camion mentre potrannno gustare una lattina da 150 ml di Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke o Coca-Cola Classic in un contesto natalizio dal sapore della favola. Il tema di quest'anno è improntato sul riciclo, come riporta anche l' Indipendent : l'invito sarà quello di abituarsi sempre più alla raccolta differenziata per salvaguardare l'ambiente.Il camion, lanciato dalla tv nel 1995, ha visto migliaia di fan visitare il famoso veicolo, scattando oltre 50.000 foto natalizie. Ha percorso oltre 730.000 chilometri, facendo scintillare le sue 8.772 luci fiammeggianti e suonando l'iconico jingle di "Holidays is Coming".