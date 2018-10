Cliente molesta la commessa, salvato dal linciaggio

«Sì alla castrazione chimica per gli stupratori seriali». I lettori di Leggo favorevoli alla proposta di Salvini

Un uomo è stato arrestato dalla polizia per averdi un negozio. L'arresto, tra l'altro, è giunto proprio un istante prima che la folla, inferocita, linciasse l'uomo, indicato dalla ragazza come il proprio molestatore. Come riporta 20minutos.es , l'episodio, ripreso da una telecamera di sicurezza, è avvenuto a Matanza, nei pressi di Buenos Aires, in. L'uomo, con un pretesto, ha chiesto alladi sporgersi per prendere qualcosa da uno scaffale e ne ha approfittato, moltestandola. La ragazza, però, non ha esitato a rifilare uno schiaffo all'uomo, cacciandolo fuori dal negozio.Dopo la denuncia della giovane, e la conseguente diffusione del video delle evidenti molestie, l'uomo è statoe raggiunto in strada da alcuni abitanti del quartiere, che hanno iniziato ad aggredirlo. Solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio: ora l'uomo è detenuto in attesa del processo, anche se la paura per il rischiatonon gli ha fatto cambiare idea. Il molestatore, infatti, respinge ogni accusa e si giustifica di nuovo in modo surreale: «Gliel'ho solo appoggiato, dovrebbe esistere il diritto carnale».