Cliente ignorato nel negozio d'alta moda per come è vestito: «Sono tornato con un altro outfit e all'improvviso erano tutti disponibili»

di Redazione Web

Mai giudicare un libro dalla copertina, l'abito non fa il monaco... insomma, ci sono diversi proverbi che cercano di mettere in chiaro quanto l'aspetto fisico, quello più superficiale, non dovrebbe essere preso in considerazione per capire cosa ci sia dietro la "facciata". D'altronde, dopo aver visto per anni un uomo facoltoso come Steve Jobs indossare lo stesso girocollo nero e un paio di jeans, il concetto dovrebbe essere chiaro a tutti.

Eppure è evidente che non è così e che in tanti si fanno ancora abbindolare dal pregiudizio, anche in ambito professionale e nella gestione del rapporto col cliente. Lo conferma Ben Blue che, in un video pubblicato sui social, spiega di essere stato trattato in maniera diversa dallo staff di un negozio d'alta moda, ovvero Gucci, a causa del suo abbigliamento.

Trattamento diverso in base all'abbigliamento

Nel video pubblicato sul suo account TikTok Ben racconta che la prima volta che si è presentato al negozio di Gucci era da poco sceso dall'aereo dopo un viaggio, quindi era vestito in maniera casual: «Stavo cercando un anello in particolare e lo staff mi ha detto "Sì, faremo venire qualcuno per aiutarla", ma volete sapere la cosa divertente? Non è arrivato nessuno ad aiutarmi».

Dopo aver aspettato tra i 10 e i 15 minuti e aver confermato che non si sarebbe fatto vivo nessuno, ha deciso di andarsene.

«Improvvisamente - dice l'uomo - sono tutti disponibili, mi fanno entrare subito e qualcuno si avvicina per chiedermi di cosa avessi bisogno, così ho chiesto se avessero l'anello che cercavo». Dopo il danno, anche la beffa: l'impiegata ha risposto che, purtroppo, l'ultimo pezzo era stato venduto proprio il giorno prima, guarda caso quando lui era lì ma è stato ignorato.

Gli utenti hanno supportato il fastidio di Ben e sono d'accordo con la sua critica. Una ragazza fa presente che solitamente sono proprio le persone più ricche a vestirsi in maniera più modesta, mentre qualcuno scrive, caustico: «Chi lavora nei negozi di lusso si comporta come se potesse permettersi quello che vende». Infine, c'è chi racconta: «Nel 2012 sono stata cacciata da Hollister perché "il mio peso poteva disturbare gli altri clienti", quindi non sono solo loro...».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA