Cliente distrugge la merce e insulta i dipendenti perché si sono rifiutati di rimborsarla: «Spero tua mamma venga stuprata»

Lavorare a contatto con il pubblico è solitamente impegnativo. In alcuni casi, però, è davvero infernale. Lo testimonia ciò che è accaduto in un negozio di telefonia domenica 9 giugno, quando una cliente di 19 anni si è presentata in cassa e ha richiesto il rimborso per un cellulare acquistato tre mesi prima. Quando i dipendenti si sono rifiutati di concederglielo, la ragazza ha scatenato il caos, distruggendo tutto ciò che era a portata di mano, minacciando e insultando pesantemente lo staff. Alla fine è intervenuta la polizia, che ha arrestato la donna.

Today a customer came into ElectTronex in uxbridge. She wanted a refund for a phone she bought 3 months ago. The phone was new when she bought it and she wanted to refund it because "she needed money to buy something". The staff then told her we can't do a refund for that as it isn't a valid reason and the phone was in perfect working order. It had also passed the refund period as 3 months was too late. The staff offered her an exchange or a buy back from the customer for a lower price. She demanded a full refund and flipped out. The staff called the police as she went on to damage the stores goods. She saw an elderly women recording and started chasing her. Another women with a pram told her to leave the old women alone and they started to argue with each other. She was caught on camera making racial slurs and saying "I hope your mum gets raped" to one of the staff. She threatened to spit on the staff and a member of the public. She has been arrested and the store owners will press charges on her.

La vicenda

Il video, diventato presto virale, mostra la 19enne aggirarsi tra gli scaffali del negozio, prendere varie cover e cellulari e gettarli a terra.

Tuttavia, lo staff le ha fatto presente che la motivazione da lei fornita non era accettabile per poterle concedere il rimborso dato che il cellulare funzionava perfettamente. Inoltre era passato il periodo di tempo massimo per poter chiedere il rimborso. L'offerta dei dipendenti è stata di cambiarlo con qualcos'altro oppure di venderlo al negozio a un prezzo minore rispetto a quello dell'acquisto.

«Ha preteso il rimborso completo e poi ha dato di matto - si racconta -. Lo staff ha chiamato la polizia dato che ha iniziato a danneggiare la merce. Ha visto una signora anziana che la riprendeva e l'ha inseguita. Un'altra donna in carrozzina le ha intimato di lasciar stare la signora e hanno cominciato a litigare. È stata ripresa mentre usava insulti razziali e diceva a un impiegato "spero che tua mamma venga stuprata". Ha minacciato di sputare sui dipendenti e sul pubblico».

Alla fine è stata arrestata e «i proprietari del negozio hanno deciso di denunciare».

