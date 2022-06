«Vladimir Putin gravemente malato, paranoico e preso di mira dagli attentati». Il rapporto riservato degli 007 Usa

«Vladimir Putin è malato di cancro». Le voci si susseguono ormai da mesi, ma stavolta sembra esservi qualche elemento in più. A cominciare dalle fonti: l'autorevole magazine statunitense Newsweek, che cita l'intelligence americana, secondo la quale il presidente russo si sarebbe sottoposto a un trattamento medico nel mese di aprile per curare un tumore in stadio avanzato. Nel rapporto riservato degli 007 statunitensi, emerge anche che Putin a marzo sarebbe sfuggito a un attentato. Sempre stando a Newsweek, l'intelligence teme che il capo del Cremlino «sia sempre più paranoico», il che renderebbe imprevedibili le conseguenze sulla guerra in Ucraina.



«La sua presa sul potere è forte ma non più assoluta - afferma uno degli alti ufficiali dell'intelligence con accesso diretto ai rapporti riservati - Gli scontri all'interno del Cremlino non sono mai stati così intensi, tutti avvertono che la fine è vicina». Il crescente isolamento di Putin rende anche più difficile per gli 007 fornire una valutazione accurata sul suo stato di salute fisica e mentale.



Intanto l'Unione europea cerca di aumentare la pressione su Mosca varando nuove misure restrittive. Il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe, che include l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti, è stato adottato ieri dalla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. «Di fatto, il 90% delle importazioni russe di petrolio all'Ue sarà bandito entro la fine del 2022. Ciò ridurrà la capacità della Russia di finanziare la sua guerra», scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

