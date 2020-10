Ex vigile urbano si spaccia per il Messia e fonda una chiesa in Siberia: arrestato

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:15

L'ereditiera americana Clare Bronfman ha ricevuto una condanna a sei anni e nove mesi di reclusione per il suo ruolo all'interno della setta Nxivm, implicata inBronfman, ereditiera dell'impero del liquore Seagram, avrebbe finanziato la setta con più di 100 milioni di dollari, oltre ad essersi macchiata di altri crimini., recita la sentenza per Clare Bronfman. La figlia di Edgar Bronfman, presidente della compagnia di liquori Seagram morto nel 2013, si è dichiarata colpevole di furto di identità, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e frode. Sebbene non abbia mai fatto parte della setta Nxivm, il cui leader Keith Raniere è stato dichiarato colpevole lo scorso anno (), l'ha sostenuta e finanziata.Dopo la sentenza, è stata immediatamente incarcerata a Brooklyn, New York, scrive la Bbc. Bronfman ha dichiarato alla corte di non aver mai avuto l'intenzione di ferire qualcuno, «ma questo è successo, e per questo sono terribilmente dispiaciuta». Nonostante questo, pare abbia rifiutato di denunciare la setta e il suo leader, perché «Lo stesso non possono dire le vittime della setta Nxivm - si pronuncia "Nexium" - nata nel 1998 e da allora entrata in contatto con almeno 16mila persone., e sul sito web si presenta come "comunità guidata da principi umanitari, nella ricerca di rafforzare le persone e rispondere ad importanti domande sul significato dell'essere umani". Tuttavia, dalle indagini è emerso un, presieduto dal grande capo Keith Raniere, dove i membri subivano un lavaggio del cervello ed eranocon Raniere quale rito d'iniziazione. L'attrice Allison Mack ("Smalville") era una delle reclutatrici di schiave sessuali della setta.La dura sentenza nei confronti dell'ereditiera è stata motivata dal fatto che «per il quale è stato condannato senza l'aiuto di potenti alleati come Bronfman».