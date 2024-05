«Mando i miei figli in camera alle 18.30 ogni giorno così io e mio marito possiamo goderci la serata: il nostro matrimonio va alla grande»

di Redazione Web

Ogni famiglia ha le sue regole, ma alcune creano più dibattito di altre. Ne è un esempio la decisione di Claire Ghana di mandare tutti e quattro i suoi bambini nelle loro camere alle 18.30, ogni giorno, in modo da potersi godere la serata in tranquillità con suo marito. La donna ha spiegato la sua decisione in un video pubblicato su TikTok e ha chiarito che i due figli più piccoli, di uno e quattro anni, vanno solitamente a dormire poco dopo, verso le 19, mentre i più grandi, di nove e 12 anni, non vorrebbero comunque rimanere con lei e il papà.

Eppure, la spiegazione della mamma per salvaguardare il ìmatrimonio non ha convinto e c'è chi si chiede cose ne sia stato, invece, della possibilità di godersi un po' di tempo in compagnia dei propri bambini.

La decisione della mamma

«Questo tipo di regole sono il motivo per cui il mio matrimonio va a gonfie vele», spiega Claire nel video pubblicato sul suo account TikTok, una decisione che ha scatenato diversi commenti di disapprovazione.

Claire, però, non crede che le due cose siano collegate e anzi ribatte: «Solo perché le persone hanno dei bambini non vuol dire che non debbano pensare al matrimonio», e d'altronde fa presente che la giornata è formata da 24 ore ed è ridicolo pensare che mandarli in camera tutte le sere alle 18.30 voglia dire che non ha un buon rapporto coi figli. «Se sto con loro tutto il giorno, diciamo durante il fine settimana, e mio marito lavora, allora sì, direi proprio che è il momento di avere un po' di tranquillità e di andare nella propria camera. Stanno lì per poco più di un'ora, di certo non ne moriranno».

Poi, aggiunge che «ogni genitore è diverso, ogni famiglia è diversa, e questo è il metodo che funziona per noi». Le sue argomentazioni hanno comunque scatenato diversi commenti di disapprovazione: «Le 18.30? È l'ora del tè, non di andare a dormire», «Sono con mio marito da 17 anni e anche il nostro matrimonio va alla grande, ma i nostri bambini non vengono mandati nelle loro camere alle 18.30 perché passiamo insieme tutte le serate», «I tuoi bambini saranno al tuo fianco per un quarto della tua vita, dovresti goderteli», «Se tuo marito lavora, quand'è che vede i suoi figli?».

Alcuni utenti, invece, si sono detti d'accordo con la regola di Claire e hanno espresso ammirazione per il suo modo di crescere i bambini: «Le regole per la casa sono necessarie, così come potersi prendere del tempo per se stessi. Sei un'ottima mamma», «Mio figlio va a dormire alle 19 se il giorno dopo ha scuola! Hanno bisogno di regole, e noi abbiamo bisogno di tempo libero!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA