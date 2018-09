Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piovono critiche sugli amministratori dellain seguito alla decisione di assegnare il prestigioso premio umanitario dellaalla moglie del presidente turcoè stata premiata dal Global Donors Forum «in riconoscimento del suo lavoro umanitario», come riporta l'Independent. Il regime di suo marito in Turchia, tuttavia, non è considerato dall'opinione pubblica internazionale rispettoso dei diritti umani. Per la maggior parte delle persone è visto tra i più brutali, clientelari e dittatoriali, sempre più gestito da poche persone unite tra loro da legami di parentela.Secondodopo il tentativo di colpo di stato due anni fa sono stati chiusi oltre 180 mezzi di comunicazione e 170mila lavoratori del settore pubblico sono stati allontanati per il loro dissenso. Attualmente, circa 50mila persone sono detenute in attesa di processo.«È oltraggioso consegnare alla signora Erdogan questo premio. A cosa stava pensando la City di Londra?», hanno dichiarato all'evento. Nel suo discorso di accettazione, la donna ha affermato che la sua filantropia è giustificata dal «tentativo di stabilire un giusto equilibrio tra le parti e di perseguire politiche compassionevoli come la giustizia sociale e le pari opportunità».Apprezzato anche il primato della Turchia nell'accoglienza dei rifugiati siriani. Erdogan ha parlato poche ore dopo che suo marito ha boicottato la conferenza annuale europea sui diritti umani per il secondo anno consecutivo.