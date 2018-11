Trascorre 155 giorni in mare stando fino a 12 ore in acqua e circumnaviga la Gran Bretegna

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è ufficialmente il primo uomo ad averIl nuotatore di 33 anni ha trascorso gli ultimi 155 giorni della sua vita in mare, ha nuotato 12 ore di seguito dormendo su un catamarano pilotato dal compagno Matthew Knight per poter compiere la sua storica impresa.Ross ha percorso quasi 3 mila chilometri a nuoto ed è entrato nel guinnes dei primati per la più lunga nuotata in mare mai orgnizzata, come riporta anche la stampa locale.Durante la sua lunga nuotata ha dovuto affrontare molte difficoltà: fognature che gettavano rifiuti in mare sa schivare, meduse e tempeste. In quelle acque in questo periodo le temperature non sono proprio miti e la sua muta ha anche subito dei danni dovuti allo sfregamento che hanno reso l'impresa ancora più dura.Alla fine però Ross ce l'ha fatta, è approdato sulle coste della città Kent ed è stato accolto da applausi e festeggiamenti per quella che resterà per la storia come un'impresa degna di lode.