Cinque vittime del maltempo in Corsica: dopo il nubifragio si contano i danni

(LaPresse) E' salito a 5 il bilancio delle vittime per il maltempo in Corsica. Dopo le prime tre vittime, nelle ultime ore le squadre di soccorso hanno trovato i corpi di un pescatore di 62 anni e di un kayaker non identificato al largo delle coste occidentali e orientali dell'isola. L'autorità marittima francese per il Mediterraneo ha fatto sapere che entrambi sono morti a causa dell'improvvisa tempesta e che più di 100 navi incagliate, naufragate o bloccate nella zona hanno chiesto aiuto. Dopo la tempesta sembra essere tornata la quiete e sull'isola si contano i danni. Previsto altro maltempo nella notte: le tende nei campeggi sono state evacuate, mentre diversi alberi sono a terra, sradicati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 22:01

