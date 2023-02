Un cinghiale le attacca nell'orto, mamma si difende ma muore per salvare la figlia: aveva 45 anni

Morta per salvare la figlia dall'attacco di un cinghiale. È la tragica fine di una donna di 45 anni, che si è messa tra l'animale e la bambina di 11 anni, rimasta illesa. È successo nel villaggio di Teliyamar, nel Chhattisgarh (India).

Cosa è successo

Duvashiya Bai stava coltivando l'orto a pochi passi da casa insieme alla figlia, quando è arrivato il cinghiale ad aggredirle. L'animale le ha puntate e attaccate. La 45enne ha provato a difendersi utilizzando il piccone che aveva già in mano per coltivare la terra. La figlia, a pochi passi, non ha potuto fare nulla per aiutarla. La donna ha attirato a sé l'animale e l'ha tramortito a colpi di piccone per evitare che attaccasse la ragazzina. L'animale è morto e lei è crollata a terra per le ferite. I soccorsi sono stati inutili.

Alla famiglia della defunta è stato corrisposto un modesto risarcimento (pari a 2.850 euro), come prevede il governo locale in caso di aggressioni da parte di animali selvatici. La restante parte del risarcimento (pari a circa 6mila euro) verrà assicurata dopo il completamento delle necessarie formalità.

