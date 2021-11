Cina, scomparsa star del tennis: aveva denunciato di stupro l'ex vice premier

Peng Shuai la stella del tennis cinese è scomparsa dopo aver denunciato un alto funzionario di stupro. Una settimana dopo che la campionessa di 35 anni ha postato sui social il racconto della violenza subita tre anni fa dall'ex vice premier cinese Zhang Gaoli, 75 anni, non si hanno più sue notizie. La denuncia arriva dal quotidiano francese Le Monde. Dopo le rivelazioni contro l'ex vicepremier, l'argomento è stato censurato sul web cinese anche perché per la prima volta accuse tanto pesanti colpiscono un leader di alto rango nel partito. A far temere il peggio, riferisce il quotidiano, è il silenzio totale della giovane donna da quando il caso è stato reso pubblico.

Le accuse postate in rete da Peng Shuai sono rimaste on line una ventina di minuti su Weibo (l'equivalente cinese di Twitter), prima che scattasse la censura. Abbastanza però da permettere a migliaia di utenti di avere il tempo di fare screenshot e poi condividerli. Da allora, l'account dell'ex giocatrice professionista non ha pubblicato nulla di nuovo. I commenti sono stati disabilitati e l'argomento è soggetto a una rigida censura sui social media cinesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 22:01

