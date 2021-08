Cina, crolla miniera di carbone: un morto e 19 minatori intrappolati sotto le macerie

E' da poco crollata una miniera in Cina. Un minatore è morto e altri 19 sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono in svolgimento per cercare di liberare le 19 persone rimaste intrappolate nel sottosuolo della miniera di carbone.

La miniera di carbone, che si trova nella prefettura autonoma tibetana di Haibei, nella provincia nordoccidentale del Qinghai, è crollata a seguito di un'inondazione. Un minatore è morto, mentre altri 19 sono intrappolati. A renderlo noto sono le autorità locali. Adesso si lavora senza sosta per liberare gli operai, i soccorsi e i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di soccorso nel tentativo di salvare il prima possibile i 19 minatori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 16:19

