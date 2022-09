Cina, il Covid bus si ribalta in autostrada: 27 morti. Erano positivi diretti verso la quarantena

Ventisette persone sono morte in Cina, coinvolte in un terribile incidente in autobus. Si stavano dirigendo in quarantena, come vuole la legge di Pechino per i contagiati da Covid-19. L'autobus si è ribaltato su una superstrada nella provincia di Guizhou, spiega una breve dichiarazione della polizia della contea di Sandu, che non ha parlato del motivo del trasferimento.

Contagiati muoiono in un incidente

Secondo i media locali, l'autobus stava trasportando 47 persone, autista compreso. In 27 sono morti nell'incidente, mentre le altre 20 sono rimaste ferite e si trovano adesso in cura all'ospedale. Il quotidiano cinese "Caixin" fa sapere che la polizia ha confermato che i passeggeri erano «persone legate all'epidemia da Covid» portate da Guiyang, il capoluogo di provincia, alla contea di Lido, che si trova a circa 200 chilometri di distanza. A Guiyang sono stati segnalati circa 180 nuovi casi Covid venerdì.

La Cina ha mantenuto la politica "Covid-Zero" che isola le persone infette e i contatti stretti per cercare di contenere la diffusione della malattia. L'autobus si è ribaltato verso le 2:40 del mattino. Dopo l'incidente i leader politici della provincia hanno chiesto di riesaminare le procedure per il trasporto e l'isolamento delle persone infette.

A bus reportedly taking 47 people to COVID-19 quarantine in southwest China crashed in the pre-dawn hours of Sunday morning, killing 27 and injuring 20 others, media said. https://t.co/RjTW6Dxx4z — VINnews (@VINNews) September 18, 2022

