Cina, cade un aereo di linea Boeing 737 China Eastern con 133 passeggeri a bordo. «In fiamme tra le montagne»

Tragedia nei cieli della Cina: i media di Pechino hanno riferito che un Boieng 737 di China Eastern con 133 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. «Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime», hanno precisato.

Il Boeing-737, si è schiantato vicino alla città di Wuzhou, e «ha provocato un incendio» in montagna, ha detto l'emittente televisiva Cctv, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China - CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA