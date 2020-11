Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore

Un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata rivelata, è morto in un cimitero, durante il funerale della moglie.

È accaduto a Guadalajara, in Messico, all'interno del Panteòn de Mezquitàn: lo riporta Milenio.com. L'uomo stava partecipando alla sepoltura della moglie quando è caduto in una buca profonda circa sette metri, che era stata scavata per una tomba. Sul posto sono giunti il prima possibile i vigili del fuoco, che hanno recuperato l'uomo gravemente ferito e privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto: il quadro cerebrale del 60enne era irrimediabilmente compromesso e l'uomo è morto poco dopo.

Sul caso indaga l'autorità giudiziaria: al momento è stato accertato che la buca era coperta da un pannello che ha ceduto nel momento in cui l'uomo, inavvertitamente, vi era passato sopra. La salma è stata trasferita in obitorio per l'autopsia, affidata al medico legale.

