Eclissi totale di sole in Cile: le immagini straordinarie. La prossima tra 14 anni

Mercoledì 3 Luglio 2019, 13:15

Uno spettacolo assoluto, a cui nessuno ha voluto rinunciare, nonostante nelle ore precedenti fossero state registrate due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4. L'ha richiamato innon solo i residenti, ma tanti turisti provenienti da paesi esteri (compresi vip come Richard Branson, Bill Clinton, Sergey Brin e Bill Gates).Quello visibile dal paese sudamericano, d'altronde, è stato un evento assolutamente unico: lesi verificano all'incirca ogni 14-15 anni, quando la distanza media della Luna dalla Terra è sufficiente a farla apparire nel cielo grande quanto il Sole, ma sono osservabili dallo stesso punto del nostro pianeta ad intervalli di circa 360 anni. La durata ed il tipo di(totale o parziale) dipendono da fattori come l'allineamento e la distanza di Sole e Luna rispetto alla Terra.L'evento di ieri, visibile nel modo migliore in, ha richiamato quindi visitatori da tutto il mondo, che si sono uniti ai residenti in attesa di assistere allo spettacolo. Tutti col naso all'insù e gli occhi verso il cielo, ma coperti da appositi occhiali e mascherine da saldatore.