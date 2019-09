Ha il ciclo in classe, 15enne umiliata dall'insegnante si toglie la vita per la vergogna

ciclo

Venerdì 13 Settembre 2019, 17:01

Si è tolta la vita a 15 anni per la vergogna di avere avuto ilin classe, davanti ai compagni e all'insegnante. È successo in, dove una ragazza ha macchiato l'uniforme dell'istituto. L'insegnante a quel punto la avrebbe pubblicamente umiliata, dicendole che era "sporca" e chiedendole di uscire dalla classe e di restare fuori.La quindicenne è tornata a casa ed è stata ritrovata impiccata, probabilmente perché non ha retto alla vergogna. I genitori hanno accusato l'insegnante e a centinaia hanno protestato davanti alla scuola, dispersi poi dalla polizia. «Non aveva assorbenti con sè ed è stata umiliata», ha raccontato la madre a un quotidiano locale.In Kenya molte ragazze non vanno a scuola durante il ciclo perché non hanno i mezzi per comprare assorbenti: una su 15 addirittura si prostuirebbe per ottenerne qualcuno. Nel 2017 è stata approvata una legge per assorbenti gratis nelle scuole: resta da capire perchè non ce ne fossero nell'istituto frequentato dalla ragazza.