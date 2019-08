Ciclista travolto da un pirata della strada: «25 mila dollari a chi lo riconosce»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 10:01

Viene. Un ciclista, Gabriel Lopez era a bordo della sua bicicletta, quando è stato investito, travolto e poialla guida di quello che sembra un pick-up bianco. L'incidente è avvenuto a Whittier Boulevard, a Los Angeles, dove ora la polizia è sulle tracce del responsabile.Alcune telecamere hanno ripreso la scena in cui si vede Lopez andare tranquillamente per la sua strada fino a quando non viene travolto dall'auto. Il 53enne è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto per poi cadere violentemente sull’asfalto. Fortunatamente si è salvato, ma ha riportato gravissime ferite, ma la cosa ancora più grave è che il pilota della vettura non si sia preoccupato nemmeno di rallentare scappando a grossa velocità.La polizia ha avviato delle indagini e ha deciso di chiedere aiuto alla popolazione lanciando un appello con tanto di ricompensa. Chiunque sappia fornire informazioni sull'identità del pilota riceverà un premio pari a 25 mila dollari.