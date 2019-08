Cibo gratis e sconti ai ristoranti per gli studenti che superano gli esami. Ecco come fare

Giovedì 22 Agosto 2019, 21:40

Dalle gelaterie gratuite ai ristoranti a metà prezzo studenti al settimo cielo. Per ottenere queste offerte basterà presentare alla casa l'attestato che certifica il superamento degli esami scolastici.Migliaia di adolescenti in Inghilterra e Galles attendono con impazienza di scoprire i loro risultati GCSE(General Ceritificate of Secondary Education) una serie di esami una serie di esami importanti nel Regno Unito, per gli studenti stranieri che desiderano continuare il proprio percorso di studi in questo Paese e per chi vuole trovarvi determinati tipi di lavoro. Oggi, giovedì 22 agosto, come riporta The Indipendent , i giovani studenti non solo hanno ricevuto le buste con l'esito, ma hanno potuto festeggiare in tantissimi ristoranti che hanno offerto una varietà di sconti e omaggi per celebrare l'occasione e sollevare lo spirito degli studenti.