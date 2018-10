Christian Dior in mostra, esposto anche il vestito della principessa Margaret

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

celebra il suo nome con unache partirà il prossimo febbraio 2019. In occasione dell'evento l'abito Christian Dior Couture indossato dallaper i suoi ritratti per il 21 ° compleanno sarà al centro della mostra. L'esposizione di terrà presso il museo di Victoria e Albert.Saranno allestite 11 stanze per una mostra che pare sarà la più grande nel Regno Unito della casa Dior. Oltre all'abito della principessa ci saranno molti alti vestiti da ammirare. Il curatore Oriole Cullen ha raccontato al Telegraph come si articolerà la mostra e quelli che saranno i punti cruciali. L'intento è ripercorrere la storia della casa aprtendo dagli abiti, ma ovviamente tutta l'attenzione si focalizzerà sul vestito realizzato per la principessa: «Conosco molto bene l'abito, perché lavoravo al Museum of London, ma è vicino ad esso, e penso che non sia necessariamente quello che ti aspetteresti di vedere decorare una regale. Penso per la storia di Dior in Gran Bretagna è un vestito così importante, ed è un momento nella storia del marchio che è ancora celebrato oggi».Gli abiti Dior indossati da Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Lupita Nyong'o e altri saranno esposti nell'ultima sala della mostra. Gli abiti di tutti e sei i direttori artistici succeduti a Dior saranno presentati insieme agli originali del designer, una celebrazione dei 70 anni di glamour offerti dalla casa. La mostra resterà fino al 14 luglio.