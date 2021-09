Christian Dior riporta in vita la minigonna alle sfilate di Parigi

Maria Grazia Chiuri presenta la collezione di Christian Dior alla settimana della moda di Parigi guardando agli anni Sessanta, come riporta il Telegraph. E così nella sfilata della prestigiosa maison francese ricompaiono le minigonne, nate più di mezzo secolo fa dalle abili mani della stilista Mary Quant.

Per la rappresentazione della sfilata si è affidata alla scenografia di Anna Paparatti, un’artista italiana degli anni Sessanta che tranquillamente ha dichiarato «ho dipinto molto, esposto poco e venduto niente», per gli abiti rilegge il lavoro di Marc Bohan, direttore creativo di Dior per circa 30 anni.

La posta in gioco - riferisce sempre il Teelgraph - potrebbe essere inferiore a quella del 1947, quando Christian Dior ha creato un putiferio con il suo New Look. Ma 70 anni dopo, le lunghezze degli orli rimangono un punto di discussione. Dior li ha abbassati fino allo stinco. Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, li ha affettati a metà coscia.

