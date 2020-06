Chris Cuomo, l'epic fail del giornalista e fratello del governatore Usa: appare nudo nella videolezione della moglie

By mistake, journalist Chris Cuomo appeared completely naked in his wife’s yoga video pic.twitter.com/9zQo4PGjop — Andrea Daniele (@AndreaDan) June 8, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 15:02

Una gaffe a luci rosse e in diretta, che difficilmentedimenticherà. Ildella Cnn, fratello minore di, governatore di New York, è infatti apparso, per errore, completamentein un video in diretta condiviso dalla moglie.Il 49enne giornalista, di 13 anni più giovane del fratello politico, è infatti sposato con, trainer e insegnante di yoga che, a causa dell'emergenza coronavirus, nelle ultime settimane ha iniziato a tenere delle videolezioni sui social. Mentre la moglie mostrava come fare gli esercizi in modo ottimale, alle sue spalle, complice anche una grande vetrata,passeggiava come nulla fosse in giardino, senza indossare neanche un indumento intimo.La moglie del giornalista, accortasi dell'epic fail a luci rosse del marito, ha subito interrotto e rimosso la diretta dai social, ma qualche utente molto veloce era riuscito a fare uno screenshot., a quel punto, ha scelto di passare alle contromisure, abbassando le persiane delle finestre che danno sul giardino di casa. Ad ogni modo, oltre allo stupore generale, l'epic fail diè stato molto apprezzato, specialmente dal pubblico social femminile che ha trovato 'interessante' il fisico del giornalista di chiare origini italiane.