Rischia di chiudere la spiaggia dei selfie spettacolari: «Pena di morte per i turisti»

Multe salatissime e una condanna che può arrivare. Scontro totale fra le autorità nazionali e le varie organizzazioni turistiche in, dove è a rischio interdizione la splendida spiaggia di, nella città di, più nota come "": grazie al vicino aeroporto internazionale infatti i turisti possono scattare immagini mozzafiato con aerei in atterraggio a poche decine di metri dalle loro teste.Quella striscia di sabbia fra mare e aeroporto è un. Secondo le autorità aeroportuali malesi infatti gli equipaggi degli aerei in atterraggio potrebberoa causa dei turisti ed effettuare manovre errate. Per questo si sta pensando di chiudere ai turisti la spiaggia, scatenando le ire degli enti turistici della zona: l'interdizione di parte della spiaggia sarebbe uncon i viaggiatori che, privati di questa suggestiva cornice, potrebbero evitare di visitare tutta la zona.Eppure, secondo quanto riportato dal Bangkok Post , il direttore dell'aeroporto di Phuket Wichit Kaeothaithiam tira dritto, e conferma che presto scattare foto e selfie sulla spiaggia di Mai Khao sarà presto illegale: secondo il direttore Kaeothaithiam infatti chi verràs coperto a scattare foto con aerei in atterraggio o decollo all'aeroporto potrebbe non ricevere solamente una multa perché «».