Chiude un bimbo di 4 anni nell'asciugatrice e la fa partire: arrestata babysitter

Ha chiuso un bambino di 4 anni in un'asciugatrice e poi ha attivato la macchina lasciandolo dentro mentre il cestello girava. Un orrore che ha provocato al piccolo ferite su tutto il corpo. Una babysitter di 35 anni della contea di Lake a nord di Orlando in Florida è stata accusata di abusi su un minore. Secondo quanto raccontato dal piccolo alla polizia la donna avrebbe acceso l'asciugatrice dopo averlo infilato dentro, qualche giro e un primo stop che ha fatto rifiatare il bimbo. Ha aperto lo sportello ma l'ha richiuso subito dopo, mettendo nuovamente in azione l'elettrodomestico.

Secondo il referto medico dell'ospedale dove è stato curato per lividi nella parte bassa della schiena, spalle, occhi e orecchie, le ferite sul corpo del bambino erano coerenti con il terribile racconto. Dopo un'indagine preliminare dell'ufficio dello sceriffo della contea di Lake, la babysitter è stata arrestata nel fine settimana e in seguito rilasciata con una cauzione di 15.000 dollari. Le autorità locali non hanno menzionato un possibile movente del presunto abuso sul minore ma hanno dichiarato che la 35enne si era già occupata del bimbo in precedenza.

