Italiano in carcere negli Usa da 20 anni, Fraccaro a Chi l'ha Visto: «Chiederemo la grazia per Chico Forti». E spunta un testimone

Giovedì 12 Dicembre 2019, 10:42

si occupa diil cittadino italiano in carcere da 21 anni per omicidio. Per l'Italia è innocente e vittima di una serie di circostanze sfavorevoli. La giustizia deglilo ha condannato all'ergastolo, ma qualcosa non torna nell'inchiesta. «La richiesta da fare subito, in maniera forte, diplomatica, con tutte le nostre risorse con gli Usa, è la grazia e quello che faremo nei prossimi mesi sarà questo: incontrare possibilmente il governatore della Florida e i rappresentanti diplomatici americani e chiedere la grazia», ha detto il sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioIl connazionale, produttore televisivo e vincitore di un telequiz condotto da, è stato arrestato negli Usa nel 1998 e condannato nel 2000 da un tribunale della Florida con l'accusa di omicidio premeditato.«Indipendentemente dal risultato che otterrai, un grazie a te, Luigi, per esserti preso a cuore la mia situazione». Queste le parole di Enrico 'Chico' Forti in un messaggio inviato alo in occasione di una conferenza sulla vicenda organizzata dal Movimento 5 Stelle alla Camera.«Ciò che voglio - dice - è tornare in Italia, vivere il resto della mia vita da libero cittadino. Terminare i miei giorni in una prigione è una cosa cosa che non va, perché io non sto chiedendo misericordia... Ciò che chiedo è giustizia. Una giustizia che mi è stata negata spudoratamente dal Paese che si proclama leader dei diritti umani».Dietro la vicenda c'è un acquisto immobiliare, un tentativo di truffa e l'omicidio di un giovane ritrovato nudo su una spiaggia di Miami. Un testimone avrebbe dichiarato ache il tedesco con precedenti per truffa che lo aveva convinto a comprare un albergo sommerso dai debiti di cui era proprietario il papà della vittima ha confessato che con un colpo di pistola avrebbe risolto i suoi problemi e accontentato la polizia della Florida. Gli agenti erano stati accusati in un documentario prodotto da Forti di aver condotto male le indagini per l'omicidio dello stilista Gianni Versace.