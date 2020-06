Chiama la scuola del figlio per avvertire di un ritardo, Emma muore pochi minuti dopo in un incidente

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 22:35

Chiamadicendo che sarebbe arrivata in ritardo, ma. Emma Fegan, 39 anni, è morta dopoLa donna, mamma di due bambini, doveva andare a prendere il figlio a scuola, aveva chiamato dicendo che sarebbe arrivata in ritardo, ma di fatto, non è mai arrivata.A scoprire cosa era accaduto è stato un bracciante agricolo che ha notato qualcosa di simile a dei detriti, mentre viaggiava con un collega, avvicinandosi al luogo dell'incidente ha visto l'auto ribaltata in acqua e ha lanciato l'allarme. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Nessuno ha assistito all'incidente, ma presumibilmente, viste le abbondanti piogge, Emma potrebbe essere andata fuori strada per la fretta di raggiungere il suo bambino finendo nel fiume.La donna, che lavorava come insegnante, pare avesse il tasso alcolemico sopra la soglia consentita dalla legge, come riporta la stampa locale. Ora sono in corso gli esami per capire quale sia stata la causa della morte.