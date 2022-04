Chernobyl, dopo le radiazioni soldati russi nel panico. In Bielorussia: «Stategli lontani»

L'Ucraina riconquista l'area di Chernobyl. E sulla centrale nucleare, questa mattina, è stata nuovamente issata la bandiera, con tanto di esecuzione dell'inno nazionale ucraino. I soldati russi hanno lasciato due giorni fa l'area e molti di loro sono finiti in Bielorussia: ecco perché.

Leggi anche > Ucraina, un elicottero russo abbattuto dai missili britannici? La dura reazione di Mosca

Chernobyl, torna la bandiera ucraina

Alla cerimonia dell'alzabandiera ha partecipato il personale operativo, che ha continuato a garantire la sicurezza nucleare degli impianti della centrale di Chernobyl anche durante l'occupazione da parte delle truppe russe. Il 31 marzo le truppe russe hanno marciato su due colonne lasciando la centrale verso il confine ucraino con la Bielorussia. «Oggi alle 11 (ora locale, ndr), la bandiera ucraina è stata issata sulla centrale nucleare ed è stato cantato l'inno nazionale. L'intero staff, che ha lavorato eroicamente nelle dure condizioni dell'occupazione sin dal 24 febbraio e ha garantito la sicurezza nucleare alla stazione e nei siti vicini, era presente alla cerimonia» - ha reso noto su Telegram Energoatom, l'azienda che gestisce il sito - «Confermiamo che le forze di occupazione che avevano preso il controllo della centrale e di altri siti della zona di esclusione, hanno marciato in due colonne nella direzione del confine dell'Ucraina con la Bielorussia».

Chernobyl, soldati russi curati in Bielorussia

L'allarme per la salute dei soldati russi a Chernobyl era arrivata già diversi giorni fa da fonti ucraine. I militari russi, infatti, avevano occupato per diversi giorni la zona di esclusione e per lungo tempo si erano stabiliti anche nella Foresta Rossa, l'area considerata più contaminata dopo il disastro nucleare dell'aprile 1986. Ma lo avevano fatto senza alcuna protezione adeguata e sollevando, con i loro mezzi pesanti, molta polvere radioattiva. E sempre da fonti ucraine, nei giorni scorsi, era stata diffusa la notizia di diversi soldati russi accompagnati, a bordo di bus, verso la Bielorussia, apparentemente per essere sottoposti ad accertamenti e terapie contro la radioattività.

Chernobyl, paura in Bielorussia: «State lontani dai soldati russi»

Panico tra i russi che hanno frequentato la zona di Chernobyl a causa delle alte dosi di radiazioni a cui sarebbero stati esposti. In Bielorussia, agli abitanti del centro abitato di Bragin è stato consigliato di stare alla larga dai soldati rientrati da quell'area. Lo comunica l'agenzia nucleare di Kiev Energoatom.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA