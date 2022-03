Incubo Chernobyl, Kiev: «Centrale ferma, rischio perdite radioattive»

«Entro 48 ore potrebbero esserci perdite radioattive». L’incubo nucleare di Chernobyl torna a proiettarsi sul conflitto in Ucraina. Ieri il nuovo allarme, lanciato dal ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba: «L’interruzione di corrente alla centrale causerà a breve il blocco dei sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare, rendendo imminenti la fuoriuscita di radiazioni». Kuleba ha invitato la comunità internazionale a chiedere urgentemente alla Russia di cessare il fuoco e consentire alle unità di riparare l’unica rete elettrica che alimenta la centrale nucleare.

In serata, la replica di Mosca che chiama in causa direttamente il governo di Kiev: «La Bielorussia è pronta a intervenire per la riparazione della rete elettrica che fornisce corrente alla centrale di Chernobyl, ma le forze ucraine stanno impedendo l’intervento», ha accusato la Russia, attraverso i ministeri dell’Energia e della Difesa.

Gli esperti, tuttavia, rassicurano: secondo l’Associazione Italiana Nucleare, il generatore di emergenza entrato in funzione nella centrale di Chernobyl è sufficiente a garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come accade in ogni centrale nucleare. Considerando inoltre che, in seguito all’incidente del 1986, tre dei quattro reattori sono stati spenti e che il quarto è stato spento nel 2000, la temperatura prodotta dal decadimento radioattivo è ormai bassa al punto che l’interruzione dell’impianto di raffreddamento non desta preoccupazione, come ha rilevato anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea). Nella zona di Chernobyl come nel resto dell’Ucraina, ha fatto sapere ancora l’Aiea, i livelli di radioattività sono al momento nella norma. Dopo l’incidente del 1986, la centrale di Chernobyl è sotto il controllo diretto dell’Aiea, presente sul posto con i suoi tecnici e con le telecamere di sorveglianza.

