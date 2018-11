Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per cinque anni si, ma. James Salaz, di Montrose, negli Usa, ha denunciato un caso di graveche lo ha portato pera curarsi per una rara forma di cancro che in realtà perl non ha mai avuto. All'uomo nel, dopo una visita è stato detto che aveva delle anomalie al polmone, è stato sottoposto a una biopsia e gli è stato diagnosticato il cancro.Da quel momento per lui è iniziato il calvario. Per anni si è sottoposto a chemioterapia, ma il livello dei suoi globuli bianchi non diminuiva, fino a quando ha deciso di rivolgersi a un altro medico che gli ha detto che il cancro, in realtà, non lo aveva mai avuto. L'elevato numero dei globuli bianchi è dovuto a un'altra malattia, un'infiammazione dei vasi sanguigni, ben meno grave di un cancro e per la quale non era assolutamente necessaria la chemio.Secondo quanto riporta il Daily Mai l, l'uomo per anni ha fatto cure molto forti, biopsie e controlli invadenti, convinto che la malattia che avrebbe potuto ucciderlo non stesse regredendo. Un calvario fisico e psicologico dovuto solo ad una diagnosi sbagliata. La vasculite, la vera malattia di cui soffre James, aveva causato delle infiammazioni al polmone, ma non masse cancerose. La malattia, se presa in tempo, può guarire completamente, ma nell'uomo è stata trascurata per 5 anni e sta facendo dei controlli per verificare se ha danneggiato qualche organo. La chemio ha invece già scatenato nel paziente una forte pancreatite, ormai cronicizzata.