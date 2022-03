Che Guevara, morto Mario Teran: era il soldato che lo uccise nel 1967

È morto in Bolivia, Mario Teran Salazar, il soldato boliviano che nel 1967 uccise Ernesto Che Guevara, simbolo della rivoluzione cubana. Malato da tempo, l'ex militare è morto all'età di 80 anni nella residenza per anziani soldati Corporacion del Seguro Social Militar (Cossmil), nel dipartimento boliviano di Santa Cruz. La notizia è stata confermata al quotidiano El Deber dal pastore evangelico Raul Azurduy. Teran diventò famoso quando la rivista francese Paris Match pubblicò la sua foto, identificandolo come il sergente che aveva eseguito l'ordine di portare a termine l'esecuzione di Che Guevara dopo la sua cattura da parte dei militari boliviani, il 9 ottobre 1967.

«Quello è stato il momento peggiore della mia vita. In quel momento ho visto il 'Chè grande, molto grande, enorme. I suoi occhi brillavano luminosi. Mi sentivo come se fosse sopra di me e quando mi fissava, mi girava la testa. 'Stai calmò, mi disse, 'e mira bene! Ucciderai un uomo!'. Così ho fatto un passo indietro, verso la soglia della porta, ho chiuso gli occhi e ho sparato», ha raccontato Teran anni dopo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 19:44

