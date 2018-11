Una lettera di suicidio che dava l'addio all'amante firmata da Charles Baudelaire è stata venduta all'asta in Francia per 234.000 euro, il doppio del prezzo di partenza, scrive il sito della casa d'aste online Osenat, citata dalla Bbc.



La lettera è datata 30 giugno 1845, il giorno in cui l'allora 24/enne poeta simbolista francese si diede una coltellata al petto, ferendosi ma senza morire, benché nel messaggio indirizzato alla compagna Jeanne Duval avesse scritto: «Quando riceverai questa lettera io sarò morto».



Baudelaire visse altri 22 anni e morì invece di sifilide, dopo aver anche subito un ictus, all'età di 46 anni nel 1867. «Mi sto togliendo la vita perché non posso più vivere o sopportare il peso di addormentarmi e risvegliarmi di nuovo», ha scritto nella lettera l'autore della raccolta «I fiori del male» e «I paradisi artificiali».

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 09:56