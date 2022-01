Charlene di Monaco zittisce tutti, la data delle dimissioni è vicina: quando è pronta a tornare

LOLNEWS.IT - In questi giorni i magazine hanno dipinto il Principe Alberto come furioso per la fuga di notizie su alcuni dettagli economici relativi alle cure di Charlene nella super-costosa clinica svizzera: pare che il salasso stia per terminare e la Principessa sia pronta a tornare a casa. Tanto si è parlato delle condizioni di salute psico-fisica dell’ex nuotatrice sudafricana ma di notizie concrete e ufficiali ne abbiamo avute ben poche: vaghe le rassicurazioni ricevute dalla Rocca prima di Natale, ancor più accennate quelle sulle tempistiche delle sue dimissioni. Ora c'è una data (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:53

