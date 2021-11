Charlene di Monaco torna a casa: l'incontro con Alberto e i gemellini dopo mesi di malattia

Charlene di Monaco è tornata a casa questa mattina dopo diversi mesi passati in Sudafrica bloccata da una brutta infezione. La principessa arrivata con un jet privato a Nizza ha preso un elicottero per volare nel principato e riabbracciare la sua famiglia: il marito Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella. Un momento atteso da tutto il principato che sull'account Instagram del palazzo ha postato il video in aeroporto ma soprattutto le foto della famiglia di nuovo riunita: «Una riunione piena di gioia ed emozione» ha commentato.

Il ritorno della principessa era stato anticipato da Alberto su People anche per evitare altre speculazioni sulla salute della moglie e sul matrimonio: «È in buona forma e il suo umore è migliorato» ha fatto sapere il principe svelando che rimetterà piede in patria «molto prima del 19 novembre». Quella data segna la festa nazionale del Principato e i sudditi, dopo mesi di assenza, si aspettano che Charlene festeggi con loro. Il tour a Dubai in occasione dell’Expo è un altro possibile impegno per la coppia ma per il principe «È una decisione che prenderemo all’ultimo momento».

