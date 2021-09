«Charlene non è andata in esilio in Sudafrica», Alberto di Monaco zittisce i rumors sulla sua coppia

«Charlene non è andata in esilio in Sudafrica», sono queste le parole di Alberto di Monaco che per la prima volta tuona contro i rumors che si susseguono da giorni sulla sua famiglia e in modo particolare sulle condizioni della moglie. Molti hanno pensato che la malattia della principessa sia solo una scusa e che in realtà ci sia aria di divorzio, ma le cose starebbero in modo completamente diverso.

«Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro», ha chiarito il principe di Monaco in un'intervista a People: «Siamo un bersaglio facile. Ma queste chiacchiere fanno male a lei e fanno male a me», ha tuonato. Charlene si trova da tempo in Sudafrica, dove si era recata inizialmente per un periodo breve. Nel corso del soggiorno ha scoperto di avere una brutta infezione e le cose si sono complicate: «Doveva essere solo una settimana, un soggiorno massimo di dieci giorni, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche».

La principessa ha subito diversi interventi e ad oggi le sue condizioni non le permettono di poter prendere un aereo, per questo in diverse occasioni lo stesso Alberto è volato da lei con i loro due bambini: «Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e pensavo che tutte queste chiacchiere sarebbero svanite da sole. Sai, sprechi il tuo tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te», ha ribadito, «Certo che tutto questo colpisce lei, e ovviamente colpisce me».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 14:19

