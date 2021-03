Cestista allatta a bordo campo, la foto fa il giro del mondo: «Essere mamme non impedisce di essere atlete»

«Essere mamme non impedisce di essere anche atlete». La cestista argentina Antonella Gonzalez che da dieci anni gioca in prima divisione è diventata famosa in tutto in mondo non per meriti sportivi ma per una foto che la ritrae mentre allatta a bordo campo. Un'immagine scattata durante una sfida di campionato dello scorso fine settimana, nell'intervallo tra un tempo e l’altro ha allattato la figlia Madeleine, di undici mesi. Lo scatto è diventato virale.

«Non capisco tutto questo scalpore - ha commentato - Improvvisamente ho visto circolare quella foto su twitter con migliaia di commenti, addirittura alcuni siti stranieri. Ma francamente non capisco cosa ci sia strano e perché ci si debba stupire di una cosa così normale. Più che altro mi stupisco io che ci sia ancora chi si stupisce. Perché essere mamme non impedisce di essere anche atlete».

“Essere mamme non impedisce di essere anche atlete” 🤱💖



Lo scatto meraviglioso che ritrae Antonella González mentre allatta sua figlia durante una partita 🏀https://t.co/SSJuaLuFye — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 3, 2021

Il Rocamera, la squadra della cestista mamma, ha battuto 61-44 il Velez, Gonzalez ha giocato 25 minuti e segnato otto punti. «Mia madre faceva la stessa cosa, le è capitato di allattarmi a bordo campo. Per me e le mie sorelle è un gesto assolutamente normale, per questo mi stupisce vedere una simile ripercussione. Intendiamoci, mia figlia solitamente l’allatto prima di andare a giocare. Ma può capitare l’imprevisto. Stiamo sempre parlando di neonati».

«Ma se il clamore attorno a quello scatto aiuta un po’ tutti ad aprire gli occhi, ben venga», ha affermato Gonzalez. «Sarebbe bello che ci fosse una presa di coscienza diffusa che ci aiuti a fare un passo verso il professionismo e verso condizioni equiparabili a quelle degli uomini. Ci vorrebbero delle leggi che ci tutelassero, perché il ruolo di mamma non dovrebbe essere incompatibile con quello di atleta».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA