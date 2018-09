Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un dolore incolmabile quello di questa coppia, una mamma e un papà che hannoprima ancora che nascesse., 25 anni, era andata in, preoccupata perché non sentiva più, ma i medici l'hanno mandata a casa anche se in realtà la piccola era morta.«Non sappiamo di chi sia la colpa ma sappiamo solo che siamo entrati in ospedale con una bimba sana e ne siamo usciti con una bara», ha detto la donna al Daily Mail raccontando quello che è accaduto il giorno in cui è morta la piccola. Preoccupata per l'assenza di movimenti nella pancia Devan è andata in ospedale con il marito, ma il personale sanitario l'ha ignorata e senza nemmeno visitarla l'ha fatta tornare a casa.Dopo qualche giorno, continuando a non sentire nulla ha preteso di essere visitata e ha scoperto che il battito era assente. La bambina è nata morta e ora la famiglia ha denunciato l'ospedale per capire cosa sia successo. Devan ha subito chiesto, durante il suo primo accesso al pronto soccorso, un cesareo ma le è stato rifiutato. Secondo lei, la politica secondo la quale l'ospedale limita il più possibile questo tipo di interventi potrebbe essere alla base della tremenda tragedia che ha subito.