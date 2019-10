Il cervo spacca la vetrina e irrompe dalla parrucchiera (per poi scappare con una piastra)

Mancano gli adesivi anticollisione sulle barriere della statale: strage di uccellini

Lunedì 7 Ottobre 2019, 21:31

Una visita irruenta e indesiderata, che ha scatenato il panico anche se solo per pochi istanti. Non è stato certo un giorno di routine per Jenisse Heredia, parrucchiera e titolare di un, e i suoi clienti: un, entrato frantumando una vetrina, ha fattonel negozio.L'animale, confuso e spaventato, ha causato parecchi danni ma fortunatamente ha ferito un solo cliente, in maniera lieve. È accaduto lo scorso fine settimana a, all'interno del Be.you.tiful salon, a Long Island: la vicenda sembra incredibile, ma per fortuna c'è anche un video, registrato dalle telecamere di sicurezza del negozio, a testimoniare il tutto.Mentre la proprietaria del negozio taglia ai capelli ad un cliente, ilfa irruzione spaccando la vetrina e saltando sopra il divano su cui si trova una cliente in attesa. Jenisse Heredia inizia ad urlare spaventata, vedendo l'animale addentrarsi nel negozio, poi si terrorizza ancora di più quando ilritorna indietro, sempre più confuso. Alla fine, l'animale scappa via, con unaincastrata tra le corna, e non prima di distruggere un'altra vetrina.«Ho sentito quel rumore fortissimo di vetri in frantumi, credevo fosse un'auto che si era schiantata contro il negozio» - ha raccontato la proprietaria del negozio, riportata anche dall'Independent - «Invece era un, ho avuto paura per me e i miei clienti. Per fortuna, a parte la piastra e le vetrine rotte, non ci sono stati altri danni».