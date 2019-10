Dà il cellulare alla figlia di due anni per giocare, lei compra un divano online

di Giampiero Valenza

Venerdì 11 Ottobre 2019, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una pdi due anni, voleva il cellulare per giocare. E così, dopo aver ripetuto “, telefono”, “M, telefono”, lei glielo ha passato. Questo gesto è costato, a, poco meno di 400 euro. Infatti qualche giorno dopo le è arrivata una notifica di consegna da parte di: laera riuscita a ordinare, a distanza, una tre posti.“Ero così scioccata. Ho pensato: ‘Ho comprato un divano nel sonno’”, raccontaa Nbc San Diego. Lasolo dopo ha ricordato di quel passaggio di smartphone alla bimba che aveva inconsapevolmente approfittato dell’opzione “”.ha cercato di annullare l’ordine ma è stato tutto vano. Il divano grigio trapuntato, a tre posti, le è comunque arrivato nella casa di Golden Hill, inSecondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano britannico, che in questi giorni ha rilanciato la notizia, Isabella ha tentato poi di dare indietro il pacco, ma avrebbe dovuto pagare circa 150 euro per le spese di spedizione. Così ha tentato di rivenderlo su una piattaforma di compravendite online.Amazon, comunque, le ha poi offerto un rimborso completo e le ha dato la possibilità di tenere il