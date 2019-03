Golfista uccisa a 22 anni, la confessione in un biglietto: «Sono stato io»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unefferato, che ha scosso i fan del golf e il mondo intero lo scorso settembre. Celia Barquin Arozamena , 22enne spagnola, studentessa brillante e promessa del golf, fu trovata senza vita su un campo del circolo di Coldwater Links, nella cittadina di Aimes, in Iowa. Per l’omicidio fu arrestato il senzatetto, che ora ha preso carta e penna ed ha scritto un biglietto agli inquirenti in cui si dichiara colpevole.LEGGI ANCHE«Vorrei occuparmi del mio caso, sarei disposto a fare qualsiasi cosa per chiudere il mio caso, anche dichiararmi colpevole se necessario. Grazie e scusate. Mi dichiaro colpevole». Queste le parole confuse contenute nello sconclusionato biglietto.Dopo l’omicida dirientrò in un campo di senzatetto poco distante dal luogo dell’assassinio. Aveva il corpo pieno di graffi, ferite alla mano sinistra e gli fu trovato addosso un coltello. Qualche giorno prima di incrociare Celia il giovane confidò a un altro clochard la sua “voglia di violentare e uccidere una donna”, come emerse dalle indagini.Richards è in cella, in attesa di processo per omicidio di primo grado. La lettera è al vaglio dei magistrati.