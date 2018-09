Campionessa di golf di 22 anni uccisa: il corpo trovato vicino ai campi da allenamento Foto

Choc nel mondo del golf: la promessa spagnola Celia Barquin Arozamena è stata assassinata in Usa, dove si trovava per completare gli studi. La 22enne, campionessa in carica dell'European Ladies Amateur Championship, è stata trovata morta lunedì sul campo da golf del circolo di Coldwater, ad Ames nell'Iowa.



Secondo le ricostruzioni, alcuni giocatori insospettiti da una borsa da golf abbandonata sul campo hanno allertato la sicurezza facendo scattare i controlli. La polizia ha poi perlustrato l'area e rinvenuto il corpo senza vita della giocatrice. Nelle indagini è stato poi accertato che la Barquin è stata aggredita ed uccisa.



Le forze dell'ordine di Ames hanno già identificato e arrestato un sospetto, un uomo di 22 anni di nome Collin Daniel Richards ora accusato dell'omicidio. La giovane promessa spagnola studiava ingegneria civile all'Iowa State University e quest'anno si era messa in luce conquistando i primi importanti risultati della sua carriera, compresa la qualificazione all'Us Open. Il presidente del Comitato olimpico spagnolo (Coe), Alejandro Blanco, ha espresso cordoglio per la sua morte in un comunicato: «Siamo profondamente colpiti da questa tragedia. Tutto il nostro supporto e solidarietà vanno alla famiglia di Celia Barquin e a quella del golf spagnolo in un momento così difficile».