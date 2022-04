Cedric McMillan morto a 44 anni: re dei bodybuilder, era l'erede di Schwarzenegger

(LaPresse) Mondo del body building sotto shock per la morte di Cedric McMIllan, bodybuilder professionista noto col soprannome "The One" e universalmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo nella disciplina. A dare la notizia uno dei suoi tanti sponsor. "Siamo spiacenti di informarvi che il nostro amico e fratello è morto oggi. Cedric ci mancherà molto come atleta, compagno, amico e padre", si legge. Stando alle prime indiscrezioni sarebbe deceduto per un infarto mentre si allenava sul tapis roulant. 44Enne, sposato e padre di tre figli era un veterano dell’esercito americano. Nel 2017 ha vinto il prestigioso titolo di bodybuilding Arnold Classic, dal nome appunto di Arnold Schwarzenegger.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 19:52

