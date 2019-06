Un cavallo nel McDonald's: «Vuole doppio cheeseburger». Respinto, defeca e se ne va

Lunedì 3 Giugno 2019, 13:22

Quando un cavallo ha fame, nulla può fermarlo: lo dimostra un video diventato virale che sta facendo il giro del web, che vede un cavallo entrare in un McDonald’s di un centro commerciale in Inghilterra a Staines. «Vuole un doppio cheeseburger: in bocca ha la carta di credito contactless, potete controllare», le parole a distanza del suo ‘cavaliere’ rivolte agli addetti alla vendita.Con passanti e clienti divertiti da quanto stava accadendo, quello un po’ meno divertito era il direttore del ristorante: «Era la prima volta che vedevo da vicino un cavallo, non sapevo cosa fare», ha detto ai media locali,. Dopo che, come ovvio, il McDonald’s si è rifiutato di servire il cavallo, quest’ultimo ha protestato a modo suo, defecando proprio davanti all’entrata prima di andare via.