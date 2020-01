Si schianta contromano in auto nel traffico: «L'ho fatto per mettere alla prova la mia fede in Dio», arrestata

Martedì 21 Gennaio 2020, 17:18

Commette intenzionalmenteper metter. Una donna ha guidato la suacon tre passeggeri a bordo, per mettere alla prova il suo credo. L'incidente è avvenuto su una delle principali autostrade nord-sud degli Stati Uniti, in Pennsylvania.Nadejda Reilly, 51 anni, è stata fermata dalla polizia e arrestata per aver causato l'impatto. La donna ha provato a giustificarsi davanti agli agenti spiegando di aver agito per motivi religiosi. La 51enne e due passeggeri dell'altra vettura sono stati portati in ospedale, con lievi lesioni, tra loro è rimasta coinvolta anche una ragazza di 14 anni. L'agente che ha raccolto le prime testimonianze della donna ha raccontato all' Independent : «Reilly ha riferito che Dio si è preso cura di lei non lasciandola ferire. Non ha espresso alcuna preoccupazione o rimorso per le vittime. Reilly ha anche affermato che non le importava se le altre persone fossero state ferite perché Dio si sarebbe preso cura di loro».La donna è stata arrestata, senza cauzione, perché ritenuta una minaccia per l'incolumità del prossimo. Ora è in attesa di processo.