Cattura uno squalo a mani nude in spiaggia davanti agli altri bagnanti, il motivo è incredibile

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 22:06

Una scena che ha lasciato a bocca aperta tutti gli altri bagnanti, quella di unche è riuscito a catturare e immobilizzare. È accaduto su una spiaggia nel territorio del parco naturale di Cape Henlopen, negli Come riporta Fox5 , nello Stato delè proibita la pesca die in questo caso il protagonista del video, di professione pescatore, aveva catturato losemplicemente usando le mani. L'animale si era infatti pericolosamente avvicinato alla riva, ma sembrava in difficoltà e l'uomo ha sfruttato la sua esperienza per immobilizzarlo e rimuovere l'amo che aveva incastrato nella bocca.La legge nel Delaware è molto rigida sugli: ci sono alcune razze considerate a rischio estinzione che non possono essere pescate né rimosse temporaneamente dall'acqua. Nel caso dell'uomo nel filmato, considerando anche che ha liberato lo squalo in un'area a debita sicurezza dagli altri bagnanti, non ci saranno indagini in merito.