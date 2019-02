Violentata e uccisa a 2 anni dal compagno della mamma: staccata la spina

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il nome è chiaramente ispirato a, il celebre boss colombiano del narcotraffico. Quello che però colpisce di più sono senza dubbio idi una catena di ristoranti che servono, come dimostrano anche le foto nei post pubblicitari suLa catena australiana, che nel proprio logo vede anche una caricatura di, è finita nella bufera proprio a causa di alcuni hamburger che vengono serviti con delle decorazioni che ricordano le strisce die con delle banconote (finte) arrotolate. Una situazione che non è sfuggita a molti cittadini australiani, sempre più indignati dopo che la catena, fondata a, ha aperto un nuovo ristorante anche aAlla fine, travolta dalle polemiche, la catena ha dovuto puntualizzare: «Siamo orgogliosi dei nostri hamburger, ma sappiamo anche che Pablo Escobar era un uomo terribile che ha distrutto la vita di migliaia di colombiani. Non idolatriamo né appoggiamo le sue azioni, ma siamo australiani e sappiamo divertirci coi giochi di parole. Molti colombiani ci apprezzano». Basterà questa precisazione per mettere la parola fine al controverso caso?