Un negozio della catena di caffè Caffe Nero ha suscitato indignazione dopo aver rifiutato di dare acqua a un cane guida di un cieco. Protagonista un bellissimo Labrador di nome Sydney, di sette anni, che non ha potuto bere qualcosa nonostante fosse una giornata calda fuori. Come riporta il sito www.indy100.com , un cliente nel negozio accompagnato dalla sua amica Helen Fox, è entrato nel negozio ma chi ci lavora si è rifiutato di dare una ciotola d'acqua a Sydney. Il caso è avvenuto a Exmouth in Inghilterra.



Parlando con l' Exmouth Journal, la signora Fox ha detto:

Ho detto, che era un cane guida, ma hanno appena detto 'no' e se ne sono andati. Faceva molto caldo, aveva lavorato e lo avevamo appena tolto dall'imbracatura per una corsa libera. Sono stato colto alla sprovvista - a qualsiasi cane dovrebbe essere concesso un po' d'acqua, oltretutto è anche un cane da lavoro

La direzione della catena di caffé ha confermato che condurrà un'indagine su quello che è successo. In una dichiarazione, un portavoce ha detto:

Siamo a conoscenza di questo incidente e stiamo studiando esattamente cosa è successo. Siamo assolutamente d'accordo con la legalizzazione sull'accesso ai cani guida in tutti i negozi. Non è nostra politica rifiutare l'acqua per guidare i cani; non siamo in grado di avere le nostre ciotole d'acqua per i cani in deposito per motivi di salute e sicurezza

.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

».